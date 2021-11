Yattara: 'Barcelona ya da Real Madrid'de oynardım'

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, genç futbolcuların mutlaka sık sık antrenörleriyle konuşması gerektiğini belirterek, "Neyi bilinçli yaparsanız neyi bilinçli öğrenirseniz o kadar çok hedeflerinize ulaşırsınız ve büyük oyuncu olursunuz." dedi.



Pepsi'nin, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ve Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) iş birliği ile genç futbolcuların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği "Yıldız Futbolcu Seminerleri"nin ikincisi Eskişehir'in ardından Altınordu Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşti.



Seminerde konuşan Kafkas, kendisinin de uzun bir yoldan geçerek futbolcu olduğunu kaydetti. Altınordu'nun gençliğe yaptığı yatırımlardan dolayı Türk futbolunun göz bebeği konumunda olduğunu belirten Kafkas, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim için ayrı bir sevinç, gurur kaynağı. Benim ısrarla üstünde durduğum iki önemli konu var. Bunlardan bir tanesi genç oyuncu gelişimi, diğeri de antrenör eğitimi. Özellikle yetkin ve kendi alanında çok iyi olan antrenörlerin elinin genç oyunculara değmesi çok önemli. Psikolojik olarak aynı zamanda saha içinde nasıl davranacağını bilmesi konusunda bir antrenörün bir oyuncuya verebileceği çok fazla şey var. Bizim özellikle genç milli takımlardaki oyuncu havuzumuzda yapmaya çalıştığımız işlerden bir tanesi farkındalık yaratmak. Ülkesini seven, futbolu seven, ülkesi için bir şeyler yapma gayreti içerisinde olan, güzel ve doğru davranan oyuncular yetiştirmek istiyoruz."



Kafkas, genç futbolcuların çok çalışması gerektiğini belirterek, "Neyiniz eksikse hocalarınızla konuşun. Daha fazla çalışmaktan hiç korkmayın, yorulmayın bir şey olmaz. Kim ekstra fazla çalışıyorsa elit oyuncu, üst düzey futbolcu olur. Sık sık hocalarınızla konuşun. Neyi bilinçli yaparsanız neyi bilinçli öğrenirseniz o kadar çok hedeflerinize ulaşırsınız ve büyük oyuncu olursunuz." diye konuştu.



YATTARA: "AFRİKA'DA YOLDA BÜYÜDÜK"



Eski futbolculardan İbrahim Yattara da Afrika'da doğup, orada büyüdüğünü hatırlatarak, Trabzon'a geldiğinde hiç adaptasyon sorunu yaşamadığını söyledi. Saha dışında rahat olduğunu belirten Yattara, "O yüzden saha dışında yaptığım şeyleri yapmayın ama saha içinde benim yaptıklarımı yapmaya çalışın. Sizler çok şanslısınız. Örneğin biz Afrika'da yolda büyüdük. Ben her gün 5 kilometre yürüyerek okula kendim gidip geliyordum." dedi.



"BARCELONA YA DA R. MADRİD'DE OYNARDIM"



Yattara, şimdiki imkanların çok farklı olduğunu belirterek, "Profesyonel oyuncu olmanın şimdi tam zamanı. Tam bir profesyonel olsaydım Barcelona'da, Real Madrid'de oynardım. Saha dışında da profesyonel olsaydım daha büyük oyuncu olurdum. Lütfen zaman kaybetmeyin." diye konuştu.





