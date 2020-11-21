Yasin Sülün'ün şaşırtan Sergen Yalçın anısı

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Yasin Sülün, futbolculuk döneminde Sergen Yalçın ile birlikte yaşadığı anısını paylaştı.



A Spor'da konuşan emekli futbolcu, Chelsea maçı öncesi yaşananları anlattı.



"6'LI TUTTURDU, İKİ DE GOL ATTI"



Yasin Sülün açıklamasında: "Londra'da Chelsea ile karşılaşacağız. Otobüs'te Sergen abinin yanına gittim. Sergen abi altılı oynamıştı, 5 ayak gelmişti. Son ayak koşuyordu, onu takip ediyordu. O ayak geldi, o gün hem altılıyı tutturdu. 2-0 demiş tuttu, hem de iki gol attı." dedi.



