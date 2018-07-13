Yasin Öztekin'den Beşiktaş açıklaması

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Transferde sessizliğini koruyan ve gidecek oyunculardan elde edilecek bütçe ile takviye yapacak olan Beşiktaş'ta ismi daha önce gündeme gelen Yasin Öztekin, Siyah-Beyazlı kulüple görüştüğünü söyledi.Önceki gece dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın Vodafone Park'taki konserine gelen Yasin, çıkışta özel açıklamalarda bulundu.Galatasaray'dan artık koptuğunu söyleyen Yasin, "Beşiktaş ile daha önce görüştüm haber bekliyorum. Burada oynamayı istiyorum" dedi.Konsere gelen sporseverlerle de konuşan ve onların fotoğraf isteğini kırmayan Yasin, "Bu stat hakikaten çok güzel. Her futbolcu burada oynamayı ister. Umarım ben de oynarım. Benim açıdan sorun yok. Kulübün kararı önemli" ifadelerini kullandı. Yasin'in konser çıkışında Beşiktaş yazılı duvardan geçmesi de ilginç bir görüntü oluşturdu.