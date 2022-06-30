Yasemin Adar'dan altın madalya geldi

Milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kiloda altın madalya kazandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yasemin Adar'dan altın madalya geldi
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30 Haziran 2022 01:48
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kiloda altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Yasemin, çeyrek finalde Mısırlı Samar Hamza, yarı finalde İspanyol Carla Lera Celda'yı yenerek finale yükseldi.

Yasemin, finalde karşılaştığı İtalyan Enrica Rinaldi'yi 10-0 sayı tuşuyla mağlup ederek altın madalya kazandı.

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