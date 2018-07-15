Yankı Erel'den Wimbledon'da tarihi başarı!

"ŞAMPİYON OLACAĞIMI BİLİYORDUM"

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda gençler çift erkeklerde mücadele eden Türk tenisçi Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, Nicolas Mejia ile Ondrej Styler ikilisini 2-0 yenerek şampiyon oldu.Türk tenisçi Yankı Erel, partneriyle birlikte gösterdiği bu başarı ile Türkiye tarihinde ilk defa gençlerde şampiyonluğu kazanarak tarih yazdı.Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon'da gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden tek Türk tenisçi Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, gösterdikleri harika performans karşısında Wimbledon'da kendilerini izlemeye gelen tenisseverlerden büyük alkış aldılar.İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın son gününde gençler çift erkeklerde final maçına çıkan milli sporcu Yankı Erel ve Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, Kolombialı Nicolas Mejia ile Çekya'dan Ondrej Styler ikilisiyle karşılaştı.Toplam 1 saat 26 dakika süren mücadelenin ardından Yankı Erel - Otto Virtanen ikilisi, rakiplerini 7-6 ve 6-5'lik setlerle 2-0 yenerek Şampiyon oldular.Karşılamadan sonra Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Yankı Erel, bir gün Wimbledon'da şampiyon olmayı hep hayal ettiğini söylerek,dedi.