Xabi Alonso: 'En kötü anım Camp Nou'da'

Xabi Alonso, Liverpool'dan takım arkadaşı Jamie Carragher'ın podcastinde konuştu.



Alnso, 2010/11 sezonunda Real Madrid forması giyerken Barcelona'ya 5-0 kaybettikleri maçı kariyerinin en kötü anı olarak gösterdi.



Alonso, "Camp Nou'da 5-0 kaybettiğimiz maç, futbol sahasında geçirdiğim en kötü dakikalardı. 20. dakikada sahadan çıkıp gitmek istedim. Evime gitmek, duş almak ve uyumak istedim. Çok acı vericiydi. Ancak o maç sonrasında kendimizi çok kararlı hissettik. O maç bizi öldürse de ardından çok daha güçlü olacağımızı biliyorduk." ifadelerini kullandı.



Jose Mourinho idaresindeki Real Madrid, o sezon şampiyonluğu Barcelona'ya kaptırmış ancak Kral Kupası'nda Barcelona'yı mağlup edip kupaya uzanmıştı.



