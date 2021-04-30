Xabi Alonso: "En kötü anım Camp Nou'da"

Eski futbolcu Xabi Alonso, kariyerinin en kötü anının Camp Nou'da 5-0 yenildikleri maç olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Xabi Alonso: 'En kötü anım Camp Nou'da'
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30 Nisan 2021 14:27
Xabi Alonso, Liverpool'dan takım arkadaşı Jamie Carragher'ın podcastinde konuştu.

Alnso, 2010/11 sezonunda Real Madrid forması giyerken Barcelona'ya 5-0 kaybettikleri maçı kariyerinin en kötü anı olarak gösterdi.

Alonso, "Camp Nou'da 5-0 kaybettiğimiz maç, futbol sahasında geçirdiğim en kötü dakikalardı. 20. dakikada sahadan çıkıp gitmek istedim. Evime gitmek, duş almak ve uyumak istedim. Çok acı vericiydi. Ancak o maç sonrasında kendimizi çok kararlı hissettik. O maç bizi öldürse de ardından çok daha güçlü olacağımızı biliyorduk." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho idaresindeki Real Madrid, o sezon şampiyonluğu Barcelona'ya kaptırmış ancak Kral Kupası'nda Barcelona'yı mağlup edip kupaya uzanmıştı.



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