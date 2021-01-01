Wizards, Bradley Beal ile kontrat uzatma üzerine "görüşecek"

Washington Wizards'ın, yıldız oyuncu Bradley Beal ile sözleşme uzatma üzerine görüşeceği bildirildi.



Beal, NBA'in önde gelen skorerlerinden biri olarak, son birkaç sezonda Wizards takımının en önemli parçası olmuştu. Sonuç olarak Wizards ekibi, NBC Sports Washington'dan Chase Hughes'a göre yıldız oyuncusuyla yeni bir sözleşme üzerine görüşmeye çalışacak:



"Wizards'ın Beal ile yeni bir sözleşme üzerine görüşmesine izin verilecek ve planları hakkında bilgisi olan bir kişinin ifadesine göre, bunu gerçeğe dökmeye çalışmaları bekleniyor.



Ancak Beal'in dikkate alması gereken birkaç faktör var ve zamanlama göz önüne alındığında, gerçek anlamda düşünmeden önce Wizards'ın sezon dışında neler yapacaklarına bakabilir. Lig tarafından henüz belirlenmemiş olsa da uzatma için son tarih, sonbahar civarında olacak."



Hughes ayrıca, iki tarafın bu ölü sezonda bir anlaşma yapmayı seçmesi halinde, böyle bir anlaşmanın maksimum değerinin dört yıllık 181.5 milyon dolarlık bir anlaşma olacağını da sözlerine ekledi.



Sezonu 31.3 sayı, 4.7 ribaund ve 4.4 asist ortalamalarıyla kapatmış olan Beal, Washington'da büyüleyici bir yıl geçirmiş ve takımı dört yıldan sonra ilk kez playofflara taşımıştı.



