Eski NBA yıldızı Deron Williams, merhum eski koçu Jerry Sloan ile olan ilişkisine dair belirsizliğe açıklık getirdi.



7 Şubat 2011'de Sloan, Jazz ile olan sözleşmesini bir sezon daha yenilemiş, fakat dört gün sonra, takımla geçirdiği 23 sezonun ardından istifa ederek basketbol dünyasını şok etmişti.



Utah'ın Chicago Bulls'a kaybettiği bir maçın devre arasında koç ve takımın yıldızı Deron Williams arasında çıkan bir tartışmanın, efsane koçun ayrılığına sebep olduğu belirtmişti.



O dönem Salt Lake Tribune tarafından yayınlanan makaleye göre, bu ikili arasındaki ilk çatışma değildi ve sezon boyunca daha önce birkaç kez daha kavga etmişlerdi.



"ONA KÖTÜ DAVRANIYORDUM"



"All the Smoke" isimli podcast'te yakın zamanda yaptığı bir röportajda Williams, o sezon neler olduğunu ve eski koçuyla sonradan nasıl barıştığını şu şekilde anlattı:



"İlişkimiz sonlara doğru kesinlikle gergindi. O çaylak yılını hiç unutamıyordum, ilk beş başlamıyordum ve beni pek oynatmıyordu. Sanırım bunu bir süre kişisel almıştım ve gençken ona karşı kin beslemiştim. Bu yüzden de ona kötü davranmaya başlamıştım.



Ayrıca Koç Sloan'un nasıl biri olduğunu da biliyordum. Sırf nasıl tepki vereceğini görmek için, şu anda kesinlikle yapmayacağım biçimde bazı diyaloglara giriyordum. Lakin bir koç olarak, ona karşı sevgi ve saygım sonsuzdur. En iyi yıllarımı onunlayken oynamıştım."



"ONDAN ÖZÜR DİLEME FIRSATI BULABİLMİŞTİM"



Williams, Sloan ile son görüşmesini ise şöyle detaylandırdı:



"Onunla yaklaşık iki yıl önce görüşmüştüm. Takımın eski sahibi Greg Miller, bir görüşme ayarlamıştı ve konuşma fırsatımız olmuştu. O zamanlar hastalığı biraz ilerlemişti, fakat yaptıklarımdan ötürü özür dileme şansı bulabilmiştim."



Utah'ın ardından Brooklyn Nets'e giden Deron, istatistiklerini nispeten aynı tutmuş olsa da performansı düşmeye başlamıştı ve 2016-17 sezonunda NBA'deki son sezonunu oynamıştı.



