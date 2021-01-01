Williams, Ayton'ın kontrat durumuyla ilgili: "Bana kalsa herkes zengin olurdu!"

Phoenix Suns başantrenörü Monty Williams, Deandre Ayton'ın kontrat uzatma durumu hakkında konuştu.



Yakın zamanda Suns'ın Ayton'a maksimum kontrat uzatma teklifi bulunma konusunda "isteksiz" olduğu iddia edilmişti.



Bu söylentilere fazla girmek istemeyen Williams, oyuncularına ödeme yapmanın onun işi olmadığını söyleyerek, soruları şu şekilde geçiştirdi:



"Bir adama para ödemek benim işim değil. Bana kalsa, herkes zengin olurdu. Herkese para verirdim ve organizasyon batardı. Lakin maalesef maaş sınırı benim arzularıma göre koyulmuş değil."



Ayton, önceki sezon %62.6 şut isabetiyle 14.4 sayı, 10.5 ribaund, 1.4 asist ve 1.2 blok ortalamaları yakalamıştı.



