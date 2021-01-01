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Williams, ATL'de kalmak için Lakers'ı, Warriors'ı ve Bucks'ı reddetmiş!

Atlanta Hawks guardı Lou Williams'ın Los Angeles Lakers, Golden State Warriors ve Milwaukee Bucks'tan gelen teklifleri reddettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks guardı Lou Williams'ın Los Angeles Lakers, Golden State Warriors ve Milwaukee Bucks'tan gelen teklifleri reddettiği bildirildi.

Kariyerinde üç kez Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanmış olan Williams, yakın zamanda Hawks ile 5 milyon dolar değerinde tek yıllık bir anlaşmaya varmıştı.

HoopsHype'dan Michael Scotto'ya göre Williams, Lakers, Warriors ve Bucks'tan gelen teklifleri geri çevirdi:

"Lig kaynakları HoopsHype'a verdikleri demeçte, 'Williams, Los Angeles Lakers, Golden State Warriors ve Milwaukee Bucks dahil olmak üzere birçok şampiyonluk adayından büyük ilgi gördü.' ifadelerini kullandılar."

Geçtiğimiz sezon Lou, maç başına 11.3 sayı, 2.1 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları tutturmuştu.


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