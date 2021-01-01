Wiggins, aşı karşıtlığı yüzünden iç saha maçlarını kaçırabilir

Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins'in KOVID-19 aşısına karşı olduğu ve iç saha maçlarını kaçırabileceği bildirildi.



Warriors'ın, KOVID-19 aşısını yaptırmamayı düşünen Wiggins'in bu sezon iç saha maçlarındaki durumu hakkında endişeli olduğu açıklandı.



ABD'nin San Francisco şehri, kapalı alanlardaki eğlence aktiviteleri için tamamen aşı olunmasını zorunlu kılıyor ve NBA'in, Wiggins'e dini bir muafiyet vereceğine inanılıyor.



San Francisco Halk Sağlığı Departmanı, Wiggins'e NBA'den dini bir muafiyet verilmedikçe, özel durumu hakkında yorum yapmayacağını şu şekilde aktardı:



"Birçok sektörde aşılardan dini muafiyet taleplerini aktif olarak ele alıyoruz ve sonraki adımlarda iş ve eğlence camiasıyla birlikte çalışacağız. Bu konu hakkında, gelecekte daha fazla açıklama yapacağız."



Wiggins, kaçırmak zorunda kaldığı her maç için 350.000 dolardan fazla para kaybedecek.



Warriors ekibinin, kısa süre önce Wiggins'in aşıyla ilgili tereddütlerine yanıt olması amacıyla Oakland'dan bir doktorla bağlantı kurmasını sağladığı, fakat Wiggins'in aşı karşıtlığını sürdürdüğü belirtildi.



