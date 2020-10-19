Wenger'den Jose'ye cevap: "Yanlış hatırlıyor"

Arsene Wenger, kitabında yer vermediği Jose Mourinho'nun "beni hiç yenemedi" sözüne yanıt verdi.

Wenger'den Jose'ye cevap: 'Yanlış hatırlıyor'
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19 Ekim 2020 02:46
Arsenal'in efsanevi menajeri Arsene Wenger, geçtiğimiz günlerde kitabında yer vermediği Jose Mourinho'nun kendisini hiç yenemediğine ilişkin sözlerine cevap verdi.

Fransız Canal +'a konuşan Wennger, Mourinho'yu provakatif olmakla suçladı ve onunla birlikteyken kendisini anaokulundaymış gibi hissettiğini söyledi. Wenger ayrıca Jose'nin takımını 2 kez yendiğini söyleyerek Portekizli menajerin yanlış konuştuğunu söyledi.

Wenger açıklamasında, "Jose yanlış konuşuyor. Onu 2 kez yendik, ayrıca berabere kaldığımız maçlar da var. Onun tarzı bu, provakasyon! Hiç rahatsız olmuyorum. Onunlayken anaokulunda gibi hissediyorum" sözlerini kullandı.

"REAL MADRID'İ 2 KEZ REDDETTİM"

Öte yandan Wenger, Arsenal'de görev yaptığı yıllar içerisinde Real Madrid'den gelen teklifleri 2 kez reddettiğini de şu sözlerle açıkladı: "Real Madrid'den teklifler aldığım doğruydu. Arsenal'de yeni bir planlamaya girmiştik. Onları iki kez reddettim. İngiliz futbolunun yükselişi için kalmam gerekiyordu. Yeni stadyum yapılmıştı ve bunu ödemek zorunda kaldım"



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