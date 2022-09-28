"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BİZE GÜÇ VERECEK"

"GOL ATMAK İSTİYORUM"

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, derbi öncesinde çarpıcı ifadeler kullandı.Weghorst, "Şanssız bir dönemden geçiyoruz. Ancak; şu anda kenetlendik ve tamamen Fenerbahçe derbisine odaklandık. Derbiler krizden çıkma adına önemli bir fırsattır. Biz de Fenerbahçe'yi yenerek, son iki maçta aldığımız sonuçları unutturmak istiyoruz. Ayrıca alacağımız galibiyet bize şampiyonluk yolunda büyük güç verecek. Bu konuda ne kadar iddialı olduğumuzu göstereceğiz" dedi.Ayrıca Hollandalı golcü, "Bu maçın camiamız için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Taraftarlarımız sosyal medyada benden gol beklediklerine dair mesajlar atıyor. Umarım onları mutlu etmeyi başarırım" diye konuştu.Wout Weghorst, geride kalan 7 maçta 3 gol 4 asistlik performans sergiledi. Weghorst, Fenerbahçe maçında da gol atmayı amaçlıyor.