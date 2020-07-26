Watford küme düştü, Trezguet ligde kaldı!

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Norwich'in ardından Watford ve Bournemouth küme düşen diğer takımlar oldu. Trezeguet'in formasını giydiği Aston Villa ise ligde kaldı.

Haber; Sporx.com
Watford küme düştü, Trezguet ligde kaldı!
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26 Temmuz 2020 19:55
İngiltere Premier Lig'de son hafta Arsenal ile Watford karşı karşıya geldi. Arsenal'in maçı 3-2 kazanmasının ardından Watford küme düştü.

TREZEGUET'Lİ A.VILLA DÜŞMEDİ

Ayrıca Bournemouth, Everton'ı deplasmanda 3-1 yendi. Ancak Trezeguet'in formasını giydiği Aston Villa, West Ham ile berabere kalınca, Norwich ve Watford'un ardından küme düşen üçüncü takım Bournemouth oldu.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 5. (p) ve 33. dakikada Pierre Aubameyang, 24. dakikada Kieran Tierney kaydetti. Watford'un golleri 43. dakikada (p) Troy Deeney ve 66. dakikada Arsenal'in eski golcüsü Danny Welbeck'ten geldi.

Bu galibiyetin ardından Arsenal, 56 puanla ligi 8. sırada bitirdi. Watford, 34 puanla küme düştü. Bournemouth da 34 puanla küme düşerken, Aston Villa ise 35 puana ligde kaldı.



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