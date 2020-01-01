"Warriors, Collin Sexton'la ilgileniyor" iddiası!

Golden State Warriors'ın, Cleveland Cavaliers guardı Collin Sexton'ı kadrosuna katma olasılığıyla ilgilendiği iddia edildi.



Cavaliers'ın bir takas ortağı bulmayı umduğu Sexton'ın, ölü sezon döneminde birkaç takımın ilgisini çekmesi bekleniyor.



WKYC Sports'tan Evan Dammarel'e göre Warriors, 22 yaşındaki guardı alma ihtimaliyle ilgileniyor. Ancak Golden State, potansiyel bir anlaşmaya James Wiseman ve 7. Draft hakkını dahil etmeye istekli değil:



"Golden State Warriors, Collin Sexton'ı almakla ilgileniyor ancak kaynaklara göre bu, Cleveland Cavaliers'a James Wiseman gibi birini ya da bu yılın Draftı'ndaki 7. sıra seçimini kazandırmayacak. Yaklaşan uzatma kontratı ve genel uyumu, takımların onu almakta tereddüt etmesine neden oluyor."



2020-21 sezonunda, Sexton maç başına 24.3 sayı, 3.1 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları tutturmuş ve üç sayı çizgisinin gerisinden %37.1 şut isabeti bulmuştu.



Golden State, 2020-21 sezonunda hem Los Angeles Lakers hem de Memphis Grizzlies'e karşı play-in turnuvası maçlarını kaybettiği için, playoffları kıl payı kaçırmıştı.



