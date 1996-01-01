Wade: "Miami Heat'in en büyük taraftarı, benim!"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Heat'i 2020 NBA playofflarında bir taraftar olarak izlemenin nasıl bir şey olduğundan bahsetti.



Miami'deki birçok oyuncuyla temas halinde olan eski Heat süperstarı, Miami Herald ile yaptığı röportajda kendisini "en büyük taraftar" olarak nitelendirdi:



"Bu organizasyon için oynamama, bazı inanılmaz şeyler yapmış olmamıza ve bu adamları tanıyor olmama rağmen, ben sadece bir taraftarım. Uzaktan izliyorum ve beni duyuyorlarmışcasına koçluk yapıyorum. Beni sanki duyabiliyorlarmış gibi bağırıyorum ve maçtan sonra da aynı şekilde mesaj atıyorum. Umarım beni duyuyorlardır. Ben sadece oyunu çok iyi bilen, organizasyonu ve ekibi çok iyi tanıyan, oyunculara erişimi olan bir taraftarım. En büyük taraftarları gibiyim."



Wade, Miami ile üç NBA şampiyonluğu kazanmıştı.



