Eski Miami Heat süperstarı Dwyane Wade, efsane oyuncu Kobe Bryant'tan aldığı değerli bir basketbol dersini paylaştı.



Uproxx'tan Roby Kalland ile yakın zamanda yaptığı bir sohbette Wade, detaylara girerek Kobe'den sahadaki yerlerini seçmeyi nasıl öğrendiğini anlattı:



"Çok tuhaftır, çünkü böyle oynamayı Kobe'den öğrenmiştim. Kobe alanlar üzerine oynardı.



Sevdiği belli bir noktaya giderse, oradan garanti şut isabeti bulacağını bilirdi. Ve çembere hiç bakmazdı. O noktaya bakardı sadece. Oraya gidebilirse, şutu sokacağını bilirdi.



Manyakça bir şeydi. Bunu ondan öğrenmiştim. Açılar ve belli noktalar üzerinden oynuyordu ve ben de o şekilde oynamaya başlamıştım."



