Wade, "9" verdiği Aaron Gordon'ı podcast'ine çağırdı!

Eski NBA oyuncusu Dwyane Wade, Smaç Yarışması'nı tartışmak için podcast'inde Aaron Gordon'ı konuk etmeyi umduğunu söyledi.



Gordon'a son smacı için 9 puan veren ve Derrick Jones Jr'a karşı yarışmada az puan alarak kaybetmesine neden olan, ayrıca bu yüzden NBA ile alakalı çoğu sosyal medya sayfasında "Wade buna 9 verirdi" şeklinde dalga konusu olan D-Wade, "Aaron'a çoktan ulaştım" şeklinde konuştu.



Gordon, şimdiye dek üç kez Smaç Yarışması'na katılmış ve 2016 ile 2020'de inanılmaz derecede unutulmaz iki yarışmanın bir parçası olmuştu. Her ikisinde de, tartışmalı sonuçlar yer almıştı. Zach LaVine tarafından kazanılan 2016 yarışması, etkinlik tarihindeki en büyük yarışmalardan biriydi.



