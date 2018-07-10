Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzattığı tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, rutin olarak uygulanan sağlık kontrolünden geçen kaptan Volkan'ın bir dizi sağlık testine tabii tutulduğu belirtildi.
Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin bugün başlayacak İsviçre kampına da katılacak.
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, rutin olarak uygulanan sağlık kontrolünden geçen kaptan Volkan'ın bir dizi sağlık testine tabii tutulduğu belirtildi.
Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin bugün başlayacak İsviçre kampına da katılacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın