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Volkan Demirel, sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzattığı tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, sağlık kontrolünden geçti.

Kaynak: AA
Volkan Demirel, sağlık kontrolünden geçti
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10 Temmuz 2018 13:47
Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzattığı tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, rutin olarak uygulanan sağlık kontrolünden geçen kaptan Volkan'ın bir dizi sağlık testine tabii tutulduğu belirtildi.

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin bugün başlayacak İsviçre kampına da katılacak.





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