Derbi merakı

Kaptan Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasının yankıları devam ediyor. 16 yıldır sarı-lacivertli formayı giyen Volkan, takım arkadaşlarına destek vermeyi sürdürüyor.Volkan, kadro dışı kaldığı andan itibaren kadro içerisinde yıllardır tanıdığı Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Topal gibi isimlerle de hep iletişimde oluyor.Kesinlikle takımın menfaatinin öne çıkarılmasını isteyen tecrübeli file bekçisinin, arkadaşlarına sürekli, "Önemli olan takım. Olurum ya da olmam ama Fenerbahçe'nin başarısı daha önemli. Başka şansımız yok, önemli olan takım, karar hakkında konuşmamak gerek" dediği öğrenildi.Öte yandan, takım içerisinde de Roberto Soldado, Mehmet Ekici, Martin Skrtel gibi isimlerin Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasına üzüldüğü ifade edildi.Genç oyuncularla da arası çok iyi olan ve her zaman destek veren kaptanın yokluğu da etkili oluyor. 16 yıldır oynadığı Fenerbahçe'de bilhassa büyük maçlarda hep gücünü gösteren 37 yaşındaki file bekçisinin yokluğunda takımın nasıl bir reaksiyon vereceği de merak konusu.