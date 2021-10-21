Vitor Pereira'nın hedefi aynı!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta mücadelesinde sahasında Royal Antwerp'i konuk edecek Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira da daha önce yakaladığı başarıyı tekrarlamak istiyor.



Fenerbahçe'yi daha önce de çalıştırdığı 2015-2016 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'ne iki maçta bir puan toplayıp başlayan Vitor Pereira, daha sonra oynanan 4 maçta 8 puan toplayarak, sarı-lacivertlileri gruptan çıkarmayı başarmıştı.



HEDEF AYNI



Bu sezona da Eintracht Frankfurt beraberliği ve Olympiacos mağlubiyetiyle başlayıp 2 maç sonunda bir puan toplayan Portekizli hoca, kalan 4 maçta alacağı puanlarla bir kez daha gruptan çıkmanın planlarını yapıyor.





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