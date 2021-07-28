Vitor Pereira: 'Ben her zaman kazanmak isterim'

Fenerbahçe'nin Ankara'da Gençlerbirliği'yle oynadığı hazırlık maçına teknik direktör Vitor Pereira'nın hırs, heyecan, istek ve sevinci damga vurdu.



Maç boyu oturmayan, sahadaki futbolculara tek tek seslenen, taktik tahtasında 10 dakika isteklerini anlatan Portekizli teknik adam, takımın 4. golünde sağ yumruğunu kaldırarak havaya sıçradı.



Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın böylesi bir hazırlık maçında gösterdiği coşkulu tepkiyi, yumruğu havada fotoğrafını göstererek sorduğu Portekizli teknik adam kısa ve net bir şekilde yanıt verdi: "Güzel fotoğraf ancak ben her zaman, her zaman kazanmayı isterim arkadaşım. Ben buyum."



5 SANİYEDE TOPU KAPIN



Gençlerbirliği maçının bir başka ilginç detayı da Fenerbahçe tercümanı Sinan Levi'nin maç boyunca iki kez "Beyler en geç 5 saniyede topu

kapmalıyız" diye bağırmasıydı.



Maç sonu bu durumu teknik kadroya sorulduğunda ise "Doğrudur, bu hocanın ana oyun felsefesi" yanıtı geldi



