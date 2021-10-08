Vincenzo Montella: 'Balotelli geri dönmek istiyor'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.



Mario Balotelli'nin tekrar milli takım seviyesine çıkacağına inandığını belirten Montella, "Balotelli en iyi formuna kavuşmak üzere ve büyük bir hedefi var, milli takıma geri dönmek. Bunu başarabilmesi için her şeyi yapacağım. Çok konuşuyoruz. Şu anda iyi idman yapıyor, doğru yaşıyor. Henüz yüzde 100 değil ancak yakın zamanda İtalya için bir opsiyon olmak ve geri dönmek istiyor." ifadelerini kullandı.



Adana Demirspor'da mutlu olduğunu söyleyen İtalyan hoca, "Yaşadığım şanssızlıkları geride bıraktım. Türkiye'de daha çok kendim olabiliyorum, sanırım daha rahat olduğum ve fazla sorgulanmadığım için böyle" dedi.



Adana Demirspor'da 5 maça çıkan Montella, 3'ünden galibiyetle ayrılırken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.



