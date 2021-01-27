Vincent Aboubakar'dan Hulk açıklaması

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Siyah-beyazlı takımın Kamerunlu golcüsü "İnsanın hayatta hedefleri olmalı. Bizim de takım olarak hedeflerimiz var. İyi başlamadık ama buralara geldik. Buralarda kalmak bizim elimizde. Ya devam edeceğiz, ya devam edeceğiz. Tartışma konusu olan sakatlığımdı. Sakatlıktan sonra uzun süre oynamadım. Kuşku duyanlar kendine göre haklı olabilir ama bunların hepsinin boşa olduğunu çalışarak gösterdim. Haftada iki maça çıkıyorum ve performansım iyi. Arkadaşlarımın katkılarıyla iyi bir noktaya geldim ve böyle devam etmek istiyorum." dedi.Beşiktaş'ın gündemindeki sorulara yanıt veren Vincent Aboubakar "Kulüp bir oyuncu almaya karar verirse, hoca da takıma koyarsa, herkesin uyması lazım. Hulk transferiyle ilgili benim için sorun yok." diye konuştu.Beşiktaş'taki arkadaşlık ortamından bahseden Aboubakar "Takımdaki uyum çok iyi, böylece sorunları kolayca halledebiliyoruz. Valentin Rosier ile iyi arkadaşız. Takımda istediklerimizi yapamazsak Rachid Ghezzal, Atiba, Josef'la çıkıp konuşuyoruz. Sürekli diyalog halindeyiz." ifadelerini kullandı.Annesinin vefat sürecinde takımdaki herkesin kendisine yardımcı olduğunu anlatan Aboubakar "Hayatta zor anlar var. Annemin vefatında bana inanılmaz sevgi gösterisinde bulundular. Bana destek olan herkese teşekkür ederim." açıklamasını yaptı."Beşiktaş'ta kalacak mısın?" sorusuna yanıt veren Aboubakar "Oyuncu olarak karşınızdayım. Benim bir menajerim var. Geleceğimle ilgili menajerim, kulüple konuşacaktır." dedi.Vincent Aboubakar son olarak "Sergen Hoca, takıma çok yardımcı oluyor. Takıma pozitif enerji veriyor, sonuçlar da bunu gösteriyor." diyerek sözlerini noktaladı.