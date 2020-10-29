Vieri: "Messi bırakınca, televizyonu çöpe atacağım"

Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi'nin Juventus karşısındaki oyuncu, İtalyan efsane Vieri'yi mest etti.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Vieri: 'Messi bırakınca, televizyonu çöpe atacağım'
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29 Ekim 2020 18:35
İtalyanların efsane golcülerinden Cristian Vieri, Barcelona'nın Juventus'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Lionel Messi için övgü dolu sözler kullandı.

Messi'nin futbolu güzelleştirdiğini söyleyen eski futbolcu, "Messi bir sihirbaz, futbolun Harry Potter'ı. O futbolu bıraktığında, televizyonumu da çöpe atacağım. Sadece Netflix izleyeceğim, o kadar. Çünkü o bıraktığında, izleyecek bir şey kalmayacak." dedi.

Bu sezona kendi standartlarının altında giren Lionel Messi'nin attığı 4 gol de penaltıdan geldi.



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