Victor Valdes, teknik direktör oldu, takımını buldu!

Barcelona'nın unutulmaz kalecilerinden Victor Valdes, teknik direktörlük kariyerine 4. Lig'de başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Victor Valdes, teknik direktör oldu, takımını buldu!
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29 Mayıs 2020 15:48
Barcelona'nın eski kalecilerinden Victor Valdes, İspanya 4. Futbol Ligi ekibi Unio Atletica d'Horta'nın teknik direktörü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Valdes'in gelecek sezon için takımın teknik direktörlüğüne getirildiği duyuruldu.

İspanyol Valdes, futbolculuk kariyerinde üç Şampiyonlar Ligi zaferi başta olmak üzere birçok başarı yaşadığı Barcelona'da geçen yıl 19 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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