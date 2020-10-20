Victor Ruiz, Betis'te süre alamadı

Beşiktaş ile sözleşmesini "alacakları ödenmediği gerekçesiyle" fesheden Victor Ruiz, yeni takımı Betis'te süre bulamadı.



Teknik direktör Manuel Pellegrini, bu sezon 23 farklı oyuncusuna da süre vermesine rağmen, sadece Victor Ruiz'i değerlendirmedi.



İspanyol basını, geçici lisans çıkarılan Victor Ruiz'in hiç oynatılmamasını, "Victor Ruiz'in acayip durumu" şeklinde manşetine taşıdı.



"BEKLEMELİ VE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMELİ"



Pellegrini yaptığı açıklamada, "Oynattığımız 3 stoperin de performansı iyiydi. Victor Ruiz beklemeli ve çalışmayı sürdürmeli" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş, Victor Ruiz'i haksız fesihten FIFA'ya şikayet etmiş ve 2 milyon euro tazminat talep etmişti.



