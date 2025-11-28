28 Kasım
Vanspor'da hedef, Serikspor'u yenerek yükselişe geçmek

Spor Toto 1. Lig'e bu sezon yükselen Vanspor, üst sıraları hedefliyor. Ligin yeni ekiplerinden Serikspor'u konuk edecek olan Vanspor'da teknik direktör Hakan Kutlu açıklamalarda bulundu.

28 Kasım 2025 11:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Vanspor'da hedef, Serikspor'u yenerek yükselişe geçmek
Trendyol 1. Lig'de oynadığı 14 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, ilk yarının kalan bölümünde iyi sonuçlar alarak üst sıralara çıkmak istiyor


İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu:
"Sezona başlarken ligde kalmayı hedef olarak koyduk ama oyuncularımızın gösterdiği performans taraftarımızı yukarı sıralar için ümitlendirdi"
 
Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından İmaj Altyapı Vanspor, 29 Kasım Cumartesi günü karşılaşacağı Serikspor'u yenerek üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.


Ligde 14 haftalık periyotta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 21 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, attığı 19 gole karşılık kalesinde 15 gol gördü.


Puan cetvelinin 10. sırasında yer alan İmaj Altyapı Vanspor, ligin ilk yarısında kalan 5 maçtan en iyi sonuçları alarak ikinci yarıya üst sıralarda girmeyi planlıyor.



Yarın Serikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Van Atatürk Stadı'nda sürdüren Vanspor, müsabakayı kazanarak galibiyet serisi başlatmak istiyor.

 

"Son 3 haftanın en formda takımıyla karşılaşacağız"


İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, AA muhabirine, yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen önemli müsabakalardan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.


Uzun bir aradan sonra 1. Lig'e çıkan takımın adaptasyon sürecinin devam ettiğini belirten Kutlu, şunları kaydetti:


"Genel gidişata baktığımızda gerçekten iyi oynuyoruz. Şanssızlıktan kaybettiğimiz maç ve puanlarımız oldu. Özellikle kendi sahamızda oynadığımız maçlarda yüksek tempoyla oynuyoruz. Gol pozisyonlarına giriyoruz. Farklı skorlarla aldığımız maçlar da oldu. Evimizde bir maç kaybettik, o karşılaşmada da sezonun en iyi futbolunu oynamıştık. Geçen hafta da çok fazla pozisyona girip beraberlikle maçı sonuçlandırabildik."


Bu hafta Serikspor'u ağırlayacaklarını hatırlatan Kutlu, "Son 3 haftanın en formda takımıyla karşılaşacağız. Maçlarda ortaya koyduğumuz performansı, arzuyu ve isteği bu karşılaşmada da gösterirsek galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum. Bunun yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor gibi bizim adımıza güçlü bir kura çektik. Gideceğiz yine orada en iyi şekilde şehrimizi temsil etmeye çalışacağız. Tabii ki kupa bizim hedefimiz değil. Ligde öncelikli hedeflerimiz var." diye konuştu.

 

"Önümüzdeki maçların sonuçları hedeflerimizi tazeleyecek"


Ligde üst sıralara çıkmayı hedeflediklerini dile getiren Kutlu, "Sezona başlarken ligde kalmayı hedef koyduk ama oyuncularımızın gösterdiği performans taraftarımızı yukarı sıralar için ümitlendirdi. Önümüzdeki maçların sonuçları hedeflerimizi tazeleyecek. İlk yarı bitmeden oynayacağımız 5 maç, bizim gelecekle alakalı planlarımızı önümüze yol haritası olarak koyacak." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
