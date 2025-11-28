Vanspor'da hedef, Serikspor'u yenerek yükselişe geçmek

Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından İmaj Altyapı Vanspor, 29 Kasım Cumartesi günü karşılaşacağı Serikspor'u yenerek üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.Ligde 14 haftalık periyotta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 21 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, attığı 19 gole karşılık kalesinde 15 gol gördü.Puan cetvelinin 10. sırasında yer alan İmaj Altyapı Vanspor, ligin ilk yarısında kalan 5 maçtan en iyi sonuçları alarak ikinci yarıya üst sıralarda girmeyi planlıyor.Yarın Serikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Van Atatürk Stadı'nda sürdüren Vanspor, müsabakayı kazanarak galibiyet serisi başlatmak istiyor.İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, AA muhabirine, yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen önemli müsabakalardan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.Uzun bir aradan sonra 1. Lig'e çıkan takımın adaptasyon sürecinin devam ettiğini belirten Kutlu, şunları kaydetti:Bu hafta Serikspor'u ağırlayacaklarını hatırlatan Kutlu,diye konuştu.Ligde üst sıralara çıkmayı hedeflediklerini dile getiren Kutlu,ifadelerini kullandı.