Van Gundy: "Gönderilmemin sebebi, Zion değildi"

New Orleans Pelicans'ın eski başantrenörü Stan Van Gundy, takımdan ayrılmasında Zion Williamson, Brandon Ingram veya başka bir oyuncunun katkısı olduğuna inanmadığını söyledi.



Van Gundy, Pelicans'dan gönderilmesinden bu yana kamuoyuna yaptığı ilk yorumlarda, "Stupodity" isimli podcast'te şu açıklamalarda bulundu:



"Oyuncuların, koçlarının gönderilmesi gibi durumlardan sorumlu tutulmasından nefret ediyorum. Bence bu oyuncuları kötü gösteriyor ve bunun adil olduğunu düşünmüyorum. Oyuncular kesinlikle fikirlerini ifade etme hakkına sahiptirler ama asıl kararları yönetim ve takım sahipleri alırlar. Bu yetkiye sahip olanlar onlardır. Bu asla oyunculara yüklenmemelidir."



"ZION BİR KOÇ KATİLİ DEĞİL"



Van Gundy, Zion'dan ve bir oyuncu olarak potansiyelinden de şu şekilde bahsetti:



"Şunu söyleyebilirim ki, bu konuda ne söylenirse söylensin, Zion bir koç katili değil. Kendisi sizin birçok maç kazanmanıza yardım edecek bir adam. Oyunu doğru şekilde oynayan birisi. Özleyeceğim şeylerden biri de, ona koçluk yapma fırsatına artık sahip olmamam olacak."



"Kendisi oyunu oynama şekli ve yapabileceği şeyler açısından o kadar eşsiz ki, bir koç olarak gerçekten aklınızı başınızdan alıyor ve onunla yapabilecekleriniz konusunda birçok fırsatınız var. Bunu keşfetmek eğlenceliydi. Zion ile yaptıklarımızdan memnunum. Bence ona yardımcı olabilmiştik. Başka birinin bu konuda hissettikleri, kendilerini bağlar."



