ISMAEL'DEN KAYSERİSPOR MAÇI 11'İ

SAMPDORIA MAÇINDA KADRO NASILDI?

Spor Toto Süper Lig'de 1. hafta maçında Beşiktaş sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki maç öncesinde siyah-beyazlıların 11'i belli oldu. Teknik direktör Ismael, Sampdoria maçının kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.Beşiktaş'ın Fransız teknik patronu Valerien Ismael, kalede Ersin Destanoğlu'na şans verdi. Rosier, Necip, Saiss ve Masuaku savunma dörtlüsünü değerlendiren Ismael, Salih, Gedson, Kartal'ı orta alanda kullanırken, Ghezzal, Muleka ve Weghorst'u ise ileri uçta görevlendirdi.Siyah-beyazlılar, ligden önce İtalyan ekibi Sampdoria ile karşı karşıya gelmişti. O maçta ise Valerien Ismael, Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Oğuzhan, Salih, Kartal, Gedson, Ghezzal, Muleka ve Weghorst 11'ini kullanmıştı. Ismael, sakat olan Welinton'un yerine Necip'i, sol bekte de Oğuzhan'ın yerine yeni transfer Masuaku'ya şans vermiş oldu.