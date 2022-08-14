Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Alanyaspor maçı öncesinde futbolcularıyla bir konuşma yaptı. Ismael, maçın önemini anlattı ve çeşitli uyarılarda bulundu.
"SERİ İÇİN BİR ADIM DAHA ATMALIYIZ"
Fransız çalıştırıcı, "Sıcak hava sebebiyle bizleri zorlu bir 90 dakika bekliyor. Bu virajı sorunsuz dönebilirsek, büyük avantaj sağlarız. Bu maçta da sizlere güveniyorum. Galibiyet serisi için bir adım daha atmalıyız" ifadesini kullandı.
FUTBOLCULAR GALİBİYET SÖZÜ VERDİ
Öte yandan maç öncesinde siyah-beyazlı futbolcular Valerien Ismael'e galibiyet sözü verdi. Beşikktaş ile Alanyaspor arasındaki mücadele saat 21:45'te başlayacak.
"SERİ İÇİN BİR ADIM DAHA ATMALIYIZ"
Fransız çalıştırıcı, "Sıcak hava sebebiyle bizleri zorlu bir 90 dakika bekliyor. Bu virajı sorunsuz dönebilirsek, büyük avantaj sağlarız. Bu maçta da sizlere güveniyorum. Galibiyet serisi için bir adım daha atmalıyız" ifadesini kullandı.
FUTBOLCULAR GALİBİYET SÖZÜ VERDİ
Öte yandan maç öncesinde siyah-beyazlı futbolcular Valerien Ismael'e galibiyet sözü verdi. Beşikktaş ile Alanyaspor arasındaki mücadele saat 21:45'te başlayacak.
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