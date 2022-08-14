"SERİ İÇİN BİR ADIM DAHA ATMALIYIZ"

FUTBOLCULAR GALİBİYET SÖZÜ VERDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Alanyaspor maçı öncesinde futbolcularıyla bir konuşma yaptı. Ismael, maçın önemini anlattı ve çeşitli uyarılarda bulundu.Fransız çalıştırıcı, "Sıcak hava sebebiyle bizleri zorlu bir 90 dakika bekliyor. Bu virajı sorunsuz dönebilirsek, büyük avantaj sağlarız. Bu maçta da sizlere güveniyorum. Galibiyet serisi için bir adım daha atmalıyız" ifadesini kullandı.Öte yandan maç öncesinde siyah-beyazlı futbolcular Valerien Ismael'e galibiyet sözü verdi. Beşikktaş ile Alanyaspor arasındaki mücadele saat 21:45'te başlayacak.