Valentin Rosier, Beşiktaş için geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Valentin Rosier, İstanbul'a geldi.



Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki sağ bek, İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkililerince çiçeklerle karşılandı. Rosier için kalabalık bir taraftar grubu da havalimanında hazır bulundu.



Taraftarlar, oyuncu lehine tezahürat ve sevgi gösterilerinde bulunurken, genç oyuncu taraftarlara üçlü çektirdi.



Özel araçla havalimanından ayrılan Rosier'in önümüzdeki günlerde Beşiktaş ile 4 yıllık resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.



Öte yandan Rosier'in İstanbul Havalimanı'na gelmesinin ardından siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından Rosier'in üzerinde "Bırakmam Seni" tişörtü ile "Beşiktaş'ın çocuğu geldi" paylaşımına yer verildi.



ROSIER'İN BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ



Kartal, İstanbul'a iniş yapan başarılı sağ bek için 300 bin Euro kiralama ücreti ödeyecek. Sezon sonunda ise 4.5 milyon Euro'luk satın alma maddesi otomatik devreye girecek. Rosier, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 350 bin Euro kazanacak



BEŞİKTAŞ TARAFTARINN ÇAĞRISI



Fransız oyuncuyu havaalanında bekleyen Beşiktaş taraftarları, "Başkan bize Alex'i getir." şeklinde tezahürat yaparak Alex Teixeira'nın transferi için Ahmet Nur Çebi'ye çağrı yaptı.







