VakıfBank, şampiyonluk için sahada!

CEV tarafından düzenlenen kadın voleybolunun bir numaralı kupasında VakıfBank, finalde İtalya'nın Carraro Imoco takımıyla karşı karşıya gelecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank, şampiyonluk için sahada!
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30 Nisan 2021 12:41
Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde erkeklerde ve kadınlarda şampiyon yarın belli oluyor.

İtalya'nın Verona kentindeki AGSM Forum'da oynanacak kadınlar Süper Finali'nde VakıfBank, İtalyan ekibi Carraro Imoco takımıyla TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek.

Aynı salondaki erkekler Süper Finali'nde ise Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA takımıyla İtalyan temsilcisi Trentino, TSİ 21.30'da şampiyonluk mücadelesi verecek.

Son 9 sezonda kupayı 6 kez Türk takımları kazandı

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları, son 9 sezonun 6'sında şampiyonluk sevinci yaşadı.

Organizasyonun 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'ini VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom alırken, 2012 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Dörtlü Final'in şampiyonu ise Fenerbahçe Universal oldu. Ardından 2013 yılında tekrar İstanbul'da yapılan Dörtlü Final'de ise VakıfBank şampiyonluğu yine kazanarak kupayı Türkiye'de bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonu Dörtlü Final'e Bakü ev sahipliği yaparken, final maçında Rus ekibi Dinamo Kazan, VakıfBank'ı yenerek şampiyon oldu ve Türk ekiplerinin 3 sezonluk serisi sona erdi.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin toplamda dördüncü kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.

2017 yılında İtalya'nın Imoco Volley, 2018 yılında da Romanya'nın CSM Volei Alba takımlarını finalde 3-0'lık setlerle mağlup eden VakıfBank, üst üste 2, toplamda ise 4. kez Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürdü.

Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonları

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ekipler şöyle:

Yıl

 Takım

 Ülke
1961

 Dinamo Moskova

 SSCB
1962

 Bruvestnik Odesa

 SSCB
1963

 Dinamo Moskova

 SSCB
1964

 Levski-Spartak Sofya

 Bulgaristan
1965

 Dinamo Moskova

 SSCB
1966

 CSKA Moskova

 SSCB
1967

 CSKA Moskova

 SSCB
1968

 Dinamo Moskova

 SSCB
1969

 Dinamo Moskova

 SSCB
1970

 Dinamo Moskova

 SSCB
1971

 Dinamo Moskova

 SSCB
1972

 Dinamo Moskova

 SSCB
1973

 Nim-Se Budapeşte

 Macaristan
1974

 Dinamo Moskova

 SSCB
1975

 Dinamo Moskova

 SSCB
1976

 Ruda Hvezda Prag

 Çekoslavakya
1977

 Dinamo Moskova

 SSCB
1978

 Traktör Schwerin

 Doğu Almanya
1979

 CSKA Sofya

 Bulgaristan
1980

 Ruda Hvezda Prag

 Çekoslavakya
1981

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1982

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1983

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1984

 CSKA Sofya

 Bulgaristan
1985

 ADK Almatı

 SSCB
1986

 CSKA Moskova

 SSCB
1987

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1988

 Olimpia Teodora Ravenna

 İtalya
1989

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1990

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1991

 Mladost Zagreb

 Yugoslavya
1992

 Olimpia Teodora Ravenna

 İtalya
1993

 Parmalat Matera

 İtalya
1994

 Uralochka Ekaterinburg

 Rusya
1995

 Uralochka Ekaterinburg

 Rusya
1996

 Parmalat Matera

 İtalya
1997

 Foppapedretti Bergamo

 İtalya
1998

 OK Dubrovnik

 Hırvatistan
1999

 Foppapedretti Bergamo

 İtalya
2000

 Foppapedretti Bergamo

 İtalya
2001

 Volley Modena

 İtalya
2002

 RC Cannes

 Fransa
2003

 RC Cannes

 Fransa
2004

 Tenerife Marichal

 İspanya
2005

 Foppapedretti Bergamo

 İtalya
2006

 Sirio Colussi Perugia

 İtalya
2007

 Foppapedretti Bergamo

 İtalya
2008

 Colussi Perugia

 İtalya
2009

 Volley Bergamo

 İtalya
2010

 Volley Bergamo

 İtalya
2011

 VakıfBank Güneş Sigorta TT

 TÜRKİYE
2012

 Fenerbahçe Universal

 TÜRKİYE
2013

 VakıfBank

 TÜRKİYE
2014

 Dinamo Kazan

 Rusya
2015

 Eczacıbaşı VitrA

 TÜRKİYE
2016

 Pomi Casalmaggiore

 İtalya
2017 VakıfBank TÜRKİYE
2018 Vakıfbank TÜRKİYE
2019 Igor Gorgonzola Novara İtalya


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