VakıfBank, PTT'ye set vermedi

VakıfBank, ligde PTT'yi set vermeden 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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VakıfBank, PTT'ye set vermedi
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01 Nisan 2023 16:11
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında VakıfBank, deplasmanda PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İlknur Çakar, Ayşim Koşar

PTT: Yağmur Mislina Kılıç, Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Bianka, Janset Cemre Erkul (Sema Nur Doluca, Derya Çayırgan, Caric, Gizem Mısra Aşcı, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Naz Uzun)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Carutasu, Bajema, Kübra Akman, Aylin Acar, Bahar Akbay)

Setler: 22-25, 13-25, 21-25

Süre: 67 dakika (24, 18, 25)

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