Utku Yuvakuran'a talip var

Kayserispor, Doğan Alemdar'ın yerine kaleyi Utku Yuvakuran'a emanet etmek istiyor. Yeni Malatyaspor da Beşiktaşlı kalecinin transferini planlıyor.

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Utku Yuvakuran'a talip var
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22 Ağustos 2021 11:27
Beşiktaş'ta kaleye Mert Günok'un transferi sonrası Utku Yuvakuran gözden çıkarıldı. Yeni sezon öncesi 3 yıllık sözleşme imzalanan 23 yaşındaki eldiven için Yukatel Kayserispor'un girişimlere başladığı ifade edildi.

Doğan Alemdar'ı Rennes'e bonservisiyle gönderen sarı-kırmızılıların, kaledeki boşluğu Utku ile doldurmak için Beşiktaş'a teklif yaptığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. 

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor da Utku için Beşiktaş ile görüşmelere başladı. Kulüp başkanı Adil Gevrek, NTV'ye yaptığı açıklamada Utku'nun transferini 1 hafta içinde tamamlamak istediklerini söylerken, "Beşiktaş'a teklifimizi ilettik. Görüşmeler olumlu ilerliyor. Utku'yu satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralamak istiyoruz." şeklinde konuştu

Beşiktaş'ta 20 karşılaşmada forma giyen Utku, kalesinde 27 gol görürken 7 kez de gole izin vermedi. 


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