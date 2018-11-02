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Usain Bolt, Central Coast ile yollarını ayırdı
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Usain Bolt, Central Coast ile yollarını ayırdı

Avustralya'nın futbol takımlarından Central Coast Mariners'te forma giyen dünyaca ünlü eski atlet Usain Bolt, takım ile yollarını ayırdı.

Kaynak: AA
Usain Bolt, Central Coast ile yollarını ayırdı
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02 Kasım 2018 10:11
Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra kariyerini futbola yönlendiren Jamaikalı sprinter Usain Bolt, formasını giydiği Avustralya'nın Central Coast Mariners takımından ayrıldı.

Central Coast Mariners takımının internet sayfasından yapılan açıklamada, takımla ağustos ayından bu yana deneme antrenmanlarına çıkan ve ilk hazırlık maçında iki gol atan Usain Bolt'un takımdan ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, oyuncunun temsilcisi Ricky Simms ile kulüp yönetimi arasında yapılan görüşmelerde parasal yönden anlaşma sağlanamaması nedeniyle Bolt'un ayrılık kararı aldığı duyuruldu.

Futbola başlama fırsatı vermesinden dolayı kulübe teşekkür eden 32 yaşındaki Bolt ise, sezonun geri kalanında takıma başarı diledi.

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