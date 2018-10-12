Ünal Karaman'dan Kucka'ya yakın markaj!

Teknik Direktörü, geçtiğimiz hafta kadroya almadığı Slovak oyuncu Juraj Kucka ile özel bir görüşme yapacak.Karaman'ın bu görüşmede tecrübeli oyuncuya takım için önemli bir isim olduğunu vurgulaması bekleniyor.Kucka, kadro dışı kalmadan önce bordo-mavili kulübü FIFA'ya şikayet etmişti.Kucka'nın şikayetinin ardından Trabzonspor da kendisine 900 bin Euro'luk ödeme gerçekleştirmişti.