Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Bu zorlu mücadelede geri dönüş ayrı bir kazanım olarak bize geldi. Çok özel bir üç puan oldu." dedi.



Karaman, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, psikolojisi güçlü bir müsabaka oynadıklarını ifade etti.



"ALLAHIMA ŞÜKÜRLER OLSUN"



Maçın son anlarında geri düşdüklerini anımsatan Karaman, "Buna rağmen mücadele eden oyuncu grubum vardı. Teslim olmadılar, pes etmediler, bize mutlu olacağımız bir skor armağan ettiler. Allahıma şükürler olsun Hepsine teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun." diye konuştu.



"OĞULCAN ÇAĞLAYAN, BİZİ ZORA SOKTU"



Göreve geldikleri andan itibaren 6 oyuncularını kullanamadıklarına değinen Karaman, "Abarhoun, Umar, Gökhan Akkan, Tunay, Moroziuk sakatlıkları, Oğulcan'ın ayrılması bizi hayli zor duruma soktu. Elimizdeki oyuncular inanılmaz işler yapıyor. Bu zorluklara karşı direnç koyma işi. Her türlü eksiğe karşı mücadele etmeleri bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.



Psikolojik olarak Hes Kablo Kayserispor maçını kaybetmeleri halinde geri dönüşün zorlaşacağına işaret eden Karaman, şöyle devam etti:



"Bu zorlu mücadelede geri dönüş ayrı bir kazanım olarak bize geldi. Çok özel bir üç puan oldu. Artık geleceğe daha dikkatli bakmalıyız. Sahanın içerisindeki mücadeleler daha çok olmalı. Kolay penaltı kazanma peşinde olmuyoruz ama artık penaltı golü ile yenilen değil yenen takım olmak istiyoruz."



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