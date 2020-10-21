Uğurcan Çakır'dan Kadıköy'e sıkı hazırlık

Trabzonspor'da genç kaleci Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile oynayacakları maça sıkı hazırlanıyor.

Haber; Sabah
Uğurcan Çakır'dan Kadıköy'e sıkı hazırlık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2020 11:29
Karadeniz ekibinin başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesinde ekstra çalışmalar yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

24 yaşındaki eldiven, Bordo- Mavililer'in yaşadığı bu zorlu süreçten en iyi şekilde çıkacağını dile getirirken, Kanarya karşısında elinden geleni yapacağını söyledi.

Fırtına, geçen sezon Fenerbahçe ile oynanan 2 lig maçında Kadıköy'de 1-1 berabere kalırken, evinde ise 2-1 kazanmıştı. Bu 2 maçta da sahada yer alan Uğurcan, toplamda 16 başarılı kurtarışa imza attı. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için