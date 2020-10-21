Uğurcan Çakır'dan Kadıköy'e sıkı hazırlık

Karadeniz ekibinin başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesinde ekstra çalışmalar yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.



24 yaşındaki eldiven, Bordo- Mavililer'in yaşadığı bu zorlu süreçten en iyi şekilde çıkacağını dile getirirken, Kanarya karşısında elinden geleni yapacağını söyledi.



Fırtına, geçen sezon Fenerbahçe ile oynanan 2 lig maçında Kadıköy'de 1-1 berabere kalırken, evinde ise 2-1 kazanmıştı. Bu 2 maçta da sahada yer alan Uğurcan, toplamda 16 başarılı kurtarışa imza attı.



