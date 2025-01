Uğur Meleke: 'Tadic, seksen nabız eksi sekiz tansiyonla maçı çevirdi'

Hürriyet spor yazarı Uğur Meleke, Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe karşılaşmasını köşesinde yorumladı.



İşte Uğur Meleke'nin o yazısı:



"MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞİTİREN AN TADIC'IN OYUNA GİRİŞİ"



"Maçın kaderini tayin eden an, Fenerbahçe'nin iki gol iptalinin hemen ardından Tadic'in oyuna girişiydi. 65'te Oğuz oyundan çıktı, Szymanski sol kanat beke, İrfan sekiz numaraya geçti. Tadic on numara rolünü aldı. Ve o rolde, sadece beş dakikada iki gol attırdı takım arkadaşlarına.



"İKİ GOLDE DE TADIC'IN ZEKASI VAR"



"İki golde de Tadic'in zekası var, asistleri var, kalitesi var. Dün adeta sahada nabız 170, tansiyon 17 iken oyuna dahil oldu Tadic. Ve 80 nabız -8 tansiyonla, adeta sakız çiğneme rahatlığıyla, soğukkanlılıkla çevirdi maçı Sırp virtüöz."