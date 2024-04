UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde heyecan ilk maçlara devam ediyor.



Bugün oynanacak iki maçta Real Madrid, İspanya'da Manchester City'i konuk ederken, Arsenal sahasında Alman devi Bayern Münih'i ağırlayacak.



REAL MADRID - MANCHESTER CITY



Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Napoli, Braga ve Union Berlin'in bulunduğu gruptan tüm maçlarını kazanarak çıkan Real Madrid son 16 turunda Alman ekibi RB Leipzig'i deplasmanda 1-0 mağlup ederken, sahasında zorlu geçen maçta 1-1 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.



Şampiyonlar Ligi'ne G grubundan giriş yapan Manchester City'de rakibi Real Madrid gibi RB Leipzig, Young Boys ve Kızılyıldız'ın olduğu grupta tüm maçlarını kazandı ve son 16 turunda Galatasaray'ın grubunda yer alan Kopenhag'ı deplasmanda ve sahasında 3-1'lik skorlarla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.



Fransız hakem François Letexier yöneteceği mücadele TSİ 22.00'da EXXEN ekranlarından yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Real Madrid: Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinícius Júnior, Rodrygo.



Manchester City: Ederson; Lewis, Stones, Dias, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Grealish; Haaland.



İŞTE TEKNİK ADAMLARIN YORUMLARI



Carlo Ancelotti: " Futbol dünyası için inanılmaz çekici bir eşleşme. Geçen sezona benzer olacağını söyleyemem çünkü her beraberliğin kendine has özellikleri var. Ancak her iki tarafın kalitesi de bize güzel bir maç izlememize olanak tanıyacak. Teknik düzeyde. Bazı yönlerden City'den daha iyi olacağımızı, bazı yönlerden ise o kadar iyi olmayacağımızı biliyoruz. Bakalım 180 dakika sonra ne olacak."



Pep Guardiola: "Bir kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandıysak, bunu tekrar yapabiliriz. Madrid'i üst üste iki kez yenmek zor. Bu yarışmada hedef kolay değil. Gururları var, akıllı olmaları ve oynamaları gerekiyor ve ikinci maçta ne olacağını göreceğiz."



ARSENAL - BAYERN MUNIH



Şampiyonlar Ligi'ne B Grubu'nda başlayan Arsenal, PSV Eindhoven, Lens ve Sevilla'nın olduğu gruptan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan toplayarak lider olarak son 16'ya yükseldi. Son 16 Turu'nda Portekiz devlerinden Porto'ya deplasmanda 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında 90 ve 120 dakikası 1-0 biten maçta penaltılarda kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.



Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ında bulunduğu A Grubu'ndan Kopenhag ve Manchester United'ı geride bırakarak 16 puanla Son 16 Turu'na yükselen Bayern Münih, İtalya temsilcisi Lazio'ya deplasmanda 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşında evinde 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.



İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği mücadele TSİ 22.00'te başlayacak ve TV8,5'tan canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Rice, Odegaard, Havertz; Saka, Jesus, Martinelli.



Bayern Münih: Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro; Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Kane.



İŞTE TEKNİK ADAMLARIN YORUMLARI



Mikel Arteta: "Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı kulüplerinden birine karşı büyük bir görevimiz var. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Bayern üst düzey bir takım ve ben Thomas Tuchel'şn ve onun oyun kurma şeklinin büyük bir hayranıyım. Onun hakkında çok şey öğrendim. Bayern'i derinlemesine analiz ettiğinizde üst düzey bir takım olduklarını görürsünüz. İyi hazırlanmalı ve oyunumuzu istediğimiz yere götürmeliyiz. Bunu yaparsak kazanma şansımız olur. "



Thomas Tuchel: " Arsenal şu anda Premier Lig'in en iyi takımı; tüm istatistikler bunu kanıtlıyor. Harika bir formdalar. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar iyi bir performans sergiledik. Asgari hedefimize ulaştık: Çok fazla takım çeyrek finale çıkamaz. Artık işler biraz şansa bağlı olabiliyor ve maçlar gününde, hatta belki bir veya iki hakem kararıyla belirleniyor. Yarı finale çıkmak istiyoruz. Bunu başarmak için iki üst düzey performansa ihtiyacımız var."

