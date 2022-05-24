UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en güzel golü; Berisha

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü seçildi.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Antwerp'i 3-0 mağlup ettiği maçın 29. dakikasında Mergim Berisha'nın attığı gol, sezonun en güzel golü seçildi. Golde Mert Hakan Yandaş ve İrfan Kahveci'nin paslaşmaları dikkat çekerken, bitirişi ise Mergim Berisha voleyle yapmıştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde atılan sezonun en güzel 10 golü:
Fenerbahçe'nin deplasmanda Antwerp'i 3-0 mağlup ettiği maçın 29. dakikasında Mergim Berisha'nın attığı gol, sezonun en güzel golü seçildi. Golde Mert Hakan Yandaş ve İrfan Kahveci'nin paslaşmaları dikkat çekerken, bitirişi ise Mergim Berisha voleyle yapmıştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde atılan sezonun en güzel 10 golü:
UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü seçildi;
Mergim Berisha; Fenerbahçe🏆pic.twitter.com/gxtlsdFnRf
— Sporxtv (@sporxtv) May 24, 2022
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