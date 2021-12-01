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Üç büyükler topladığı puanlarda geride kaldı

Üç büyüklerin üçü de geçtiğimiz sezonun 14. haftasında yakaladıkları performansların gerisinde kaldı. 36 puanla lider durumda olan Trabzonspor ise geçen sezona göre 16 puan fazla topladı.

Haber; Akşam
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Üç büyükler topladığı puanlarda geride kaldı
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01 Aralık 2021 10:54
Süper Lig'de geçen sezonun bu haftasına göre puan ve sıralama karşılaştırmasına baktığımızda ortaya ilginç veriler çıkıyor.

36 puanla lider olan Trabzonspor, geçen sezona göre tam +16 puan toplamış durumda. Bordo-Mavili takım, geçtiğimiz sezon 14. haftayı 9. sırada bitirdi.

Trabzonspor dışında performansını yukarı çıkaran takımlar Konyaspor (+8), Başakşehir (+7), Kayserispor (+6), Hatayspor (+5), Fatih Karagümrük (+2) ve Antalyaspor (+1).

BEŞİKTAŞ -5, GALATASARAY -4

Üç büyükler ise geçen sezonu mumla arıyor. Beşiktaş, şampiyon olarak tamamladığı geçtiğimiz sezonun 14. haftasını 25 puan toplayarak 4. sırada bitirmişti. Ligde oynadığı son 4 maçını kaybeden Siyah-Beyazlılar, bu sezon aynı haftada ise 20 puan topladı.

Kartal, 10. sırada yer alıyor. Bu sezon 22 puan toplayan G.Saray, geçtiğimiz sezonun 4 puan gerisinde. Geçen sezon 14. haftada 2. sırada olan Sarı-Kırmızılılar bu sezon ise 8. sırada yer alıyor

FENERBAHÇE 2 PUAN GERİDE

Bu sezon 14 maç sonunda 24 puan toplayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun 2 puan gerisinde kaldı. Geçen sezon 3. sırada yer alan Sarı-Lacivertliler bu sezon dördüncü sırada. Geçen sezona göre en fazla kayıp yaşayanlar ise Kasımpaşa (-8) ve Çaykur Rizespor (-8)...

Geçtiğimiz sezon 18'er puan toplayan Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa bu sezon ise sadece 10'ar puan topladı.


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