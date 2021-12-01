Üç büyükler topladığı puanlarda geride kaldı

Süper Lig'de geçen sezonun bu haftasına göre puan ve sıralama karşılaştırmasına baktığımızda ortaya ilginç veriler çıkıyor.



36 puanla lider olan Trabzonspor, geçen sezona göre tam +16 puan toplamış durumda. Bordo-Mavili takım, geçtiğimiz sezon 14. haftayı 9. sırada bitirdi.



Trabzonspor dışında performansını yukarı çıkaran takımlar Konyaspor (+8), Başakşehir (+7), Kayserispor (+6), Hatayspor (+5), Fatih Karagümrük (+2) ve Antalyaspor (+1).



BEŞİKTAŞ -5, GALATASARAY -4



Üç büyükler ise geçen sezonu mumla arıyor. Beşiktaş, şampiyon olarak tamamladığı geçtiğimiz sezonun 14. haftasını 25 puan toplayarak 4. sırada bitirmişti. Ligde oynadığı son 4 maçını kaybeden Siyah-Beyazlılar, bu sezon aynı haftada ise 20 puan topladı.



Kartal, 10. sırada yer alıyor. Bu sezon 22 puan toplayan G.Saray, geçtiğimiz sezonun 4 puan gerisinde. Geçen sezon 14. haftada 2. sırada olan Sarı-Kırmızılılar bu sezon ise 8. sırada yer alıyor



FENERBAHÇE 2 PUAN GERİDE



Bu sezon 14 maç sonunda 24 puan toplayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun 2 puan gerisinde kaldı. Geçen sezon 3. sırada yer alan Sarı-Lacivertliler bu sezon dördüncü sırada. Geçen sezona göre en fazla kayıp yaşayanlar ise Kasımpaşa (-8) ve Çaykur Rizespor (-8)...



Geçtiğimiz sezon 18'er puan toplayan Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa bu sezon ise sadece 10'ar puan topladı.





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