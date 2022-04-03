U19 derbisinde Trabzonspor, Beşiktaş'ı yendi

Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçının öncesinde iki takımın U19 takımları Gelişim Ligi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleden Trabzonspor, 4-1 galip ayrıldı.
Trabzonspor'un gollerini 2. dakikada Ali Şahin Yılmaz, 11. dakikada Alaattin Mumci, 45+4. dakikada Yunus Emre Kobya ve 89. dakikada penaltıdan Veysel Sönmezsoy attı. Beşiktaş'ın sayısını 71. dakikada Koray Yağcı kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 46'ya çıkardı. Beşiktaş ise 40 puanda kaldı.
Trabzonspor'un gollerini 2. dakikada Ali Şahin Yılmaz, 11. dakikada Alaattin Mumci, 45+4. dakikada Yunus Emre Kobya ve 89. dakikada penaltıdan Veysel Sönmezsoy attı. Beşiktaş'ın sayısını 71. dakikada Koray Yağcı kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 46'ya çıkardı. Beşiktaş ise 40 puanda kaldı.