U19 derbisinde Trabzonspor, Beşiktaş'ı yendi

Trabzonspor U19 Takımı ile Beşiktaş U19 Takımı, U19 Gelişim Ligi 27. haftasında kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Trabzonspor 4-1 kazandı.

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U19 derbisinde Trabzonspor, Beşiktaş'ı yendi
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03 Nisan 2022 14:54
Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçının öncesinde iki takımın U19 takımları Gelişim Ligi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleden Trabzonspor, 4-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor'un gollerini 2. dakikada Ali Şahin Yılmaz, 11. dakikada Alaattin Mumci, 45+4. dakikada Yunus Emre Kobya ve 89. dakikada penaltıdan Veysel Sönmezsoy attı. Beşiktaş'ın sayısını 71. dakikada Koray Yağcı kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 46'ya çıkardı. Beşiktaş ise 40 puanda kaldı.

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