Twente, teknik direktör Gonzalo Garcia ile yollarını ayırdı

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Twente, teknik direktör Gonzalo Garcia ile yollarını ayırdı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Twente, teknik direktör Gonzalo Garcia ile yollarını ayırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mayıs 2020 16:15
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Twente, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol liglerinin iptal edilmesi sonrası bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan teknik direktörü Gonzalo Garcia ve ekibiyle yollarını ayırdı.

Twente'den yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktör Gonzalo Garcia bu sezondan sonra Twente'den ayrılacak. 36 yaşındaki Garcia'nın bu sezonun sonuna kadar sözleşmesi vardı ve uzatılmayacak. Ayrıca bu sezonun sonuna kadar sözleşmeleri olan Garcia'nın yanı sıra antrenör yardımcıları Dennis van der Ree ve Peter Niemeyer ile analist Şenol Kök de kulüpten ayrılıyor." denildi.

Twente, Kovid-19 salgını nedeniyle Hollanda'da futbol ligleri iptal edildiğinde 14. sırada yer alıyordu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için