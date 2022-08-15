Tuzlaspor: 'Zamana ihtiyacımız var'

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Adanaspor ile 1-1 berabere kalan Tuzlaspor'da teknik sorumlu Dilaver Mutlu ligin ilk maçlarının her zaman zor olduğunu ifade etti.



Maçın iki takım için de zor geçtiğini vurgulayan Mutlu, şunları kaydetti:



"İki takım oyuncularını da tebrik etmek lazım. Sıcak ve nemli bu havada iyi mücadele oldu. Buraya kazanmak için geldik ama insanın her istediği olmuyor. Oyuncularımızın hepsi yeni. Bu takımı oturtmak için zamana da ihtiyacımız vardı. Oyunun başında da iyi başlayamadık ama ikinci yarı oyuna ağırlığımızı koyacak pozisyonlar da bulduk, atamadık. Artık önümüzdeki hafta oynayacağımız Bandırmaspor maçına hazırlık yapacağız. İnşallah o maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz."





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