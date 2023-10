Indiana Pacers'ın pivotu Myles Turner, ESPN'in 'En İyi 100 NBA oyuncusu' listesinde 65. sırada yer almasına rağmen, ligin en iyi beş pivotu arasında olduğuna inandığını söyledi.



27 yaşındaki oyuncu, listedeki yerine ilişkin ilk tepkisini "No Chill with Gilbert Arenas" podcast'inde şöyle dile getirdi:



"Yani tabii ki ilk tepkim 'Ne demek 65?' oldu. Uzun zamandır bu ligdeyim. Bana öyle geliyor ki, ESPN ve benzeri platformlar her yıl böyle listeler yayınlayarak, sadece insanlardan 'Bu oyuncu bu kadar yüksek ya da düşük olamaz' şeklinde reaksiyon almaya çalışıyor. Yani bir nevi işlerini yapıyorlar.



Ben de üstüme düşeni yaparak, çıkıp neden 65. sırada olmadığımı göstereceğim. Bu kadar basit. Çıkıp sinirli bir şekilde açıklamalar yapacağıma, oyunumu oynarım daha iyi. Ve basketbolu gerçekten bilenler, benim ligin en iyi beş pivotundan biri olduğumu bilirler."



Kendisini NBA'deki en iyi beş pivot arasında gördüğü ifadesi üzerine ise Turner, kendinden emin bir şekilde şunları söyledi:



"Bence mantıklı bir ifade olur. Sahada yapamadığım pek bir şey yok. İçeride ve dışarıda oynayabiliyorum, savunma yapabiliyorum ve çembere de gidebiliyorum. Daha ne yapayım?"



Önceki sezon Turner, maç başına 18 sayı, 7,5 ribaund, 2,3 blok ve 1,4 asist ortalamaları yakalamıştı.