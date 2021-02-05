Türkler, Fenerbahçe-Galatasaray derbilerine 'yabancı' kaldı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda oynanan 25 derbide gollerin büyük çoğunluğunu yabancı futbolcular attı. İki ekip arasındaki söz konusu 25 karşılaşmada atılan 46 golün 34'ünü yabancı oyuncular kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkler, Fenerbahçe-Galatasaray derbilerine 'yabancı' kaldı
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05 Şubat 2021 12:52
Süper Lig'in 24. haftasındaki derbi mücadelesinde cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekiyor.

İki takım arasında son 10 sezonda oynanan 25 derbide Fenerbahçe 22 kez ağları havalandırdı, Galatasaray ise rakibine 24 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 46 golün 34'ünü yabancı futbolcular, 11'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süreçteki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Fenerbahçe'nin söz konusu 22 golünün 19'unu yabancı, 3'ünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi. Galatasaray'ın 24 golünün 15'ini yabancı, 8'ini de Türk oyuncular attı, bir gol de rakip futbolcudan geldi. 

- 24 yabancı oyuncu gol attı 

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan derbilerde 24 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda 18 Mart 2011'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı müsabakadan bu yana yapılan 25 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 10 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.  

- En golcüler Alex, Sneijder ve Selçuk İnan 

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan maçlarda en fazla gol atan oyuncu unvanını 3 isim paylaştı.

Sarı-lacivertli takımın eski yıldız futbolcusu Alex de Souza, bu dönemde Galatasaray derbilerinde 3 kez fileleri havalandırdı. Alex, ayrıca Fenerbahçe'de forma giydiği 2004-2012 yıllarında Galatasaray ağlarını toplam 9 kez sarstı.

Sarı-kırmızılılarda ise Wesley Sneijder ile Selçuk İnan, son 10 sezonda Fenerbahçe ağlarını 3'er kez havalandırdı.

İki takımın mevcut kadrolarında bulunan 6 futbolcu, rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Galatasaray'dan Ryan Donk ile Henry Onyekuru 2'şer, Arda Turan, Martin Linnes ve Radamel Falcao ise birer kez Fenerbahçe ağlarını sarstı. Fenerbahçe'de ise Gökhan Gönül bir kez Galatasaray'a gol attı. 

- Gözler yine yabancı golcülerde 

Cumartesi oynanacak derbi müsabakasında gözler yine yabancı golcülerin üzerinde olacak.

Fenerbahçe'nin gol yollarında en güvendiği isim, son haftalarda etkili bir performans ortaya koyan Mame Thiam. Senegalli oyuncu, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 3 kez skor üretti.

Sarı-lacivertlilerin hücumdaki diğer en önemli kozları Enner Valencia ile Mbwana Samatta olacak. Ligde Samatta 4, Valencia ise 3 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da ise ara transfer döneminde 3. kez kadroya dahil edilen ve oynadığı 2 maçta 3 kez ağları sarsan Henry Onyekuru, gollerine derbide de devam etmeye çalışacak. Onyekuru'nun yanı sıra ilk maçında fileleri havalandıran Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed de sarı-kırmızılıların gol yollarındaki en önemli kozu konumunda. 

- Son 10 sezondaki derbiler 

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda oynanan 25 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar: 

 Tarih  Stat  Organizasyon   Skor (FB-GS)   Goller 
 07.12.2011   Türk Telekom  Süper Lig  1 - 3  Alex / Eboue, Elmander, Melo
 17.03.2012  Fenerbahçe  Süper Lig  2 - 2  Sow, Alex / Elmander, Hakan Balta
 22.04.2012  Türk Telekom  Süper Lig  2 - 1  Ziegler, Stoch / Selçuk İnan
 12.05.2012  Fenerbahçe  Süper Lig  0 - 0  -
 12.08.2012  Erzurum  TFF Süper Kupa  2 - 3  Alex, Kuyt / Umut Bulut (2), Selçuk İnan
 16.12.2012   Türk Telekom  Süper Lig  1 - 2   Hasan Ali Kaldırım / Bekir İrtegün (kendi kalesine), Selçuk İnan
 12.05.2013  Fenerbahçe  Süper Lig  2 - 1  Webo (2) / Burak Yılmaz
 11.08.2013  Kayseri  TFF Süper Kupa  0 - 1   Drogba
 10.11.2013  Fenerbahçe  Süper Lig  2 - 0   Emre Belözoğlu, Baroni
 06.04.2014  Türk Telekom  Süper Lig  0 - 1  Sneijder
 25.08.2014  Manisa 19 Mayıs  TFF Süper Kupa  0 - 0  -
 18.10.2014  Türk Telekom  Süper Lig  1 - 2   Alper Potuk / Sneijder (2)
 08.03.2015  Fenerbahçe  Süper Lig  1 - 0  Kuyt
 25.10.2015  Fenerbahçe  Süper Lig  1 - 1   Diego / Olcan Adın
 13.04.2016  Türk Telekom  Süper Lig  0 - 0  -
 26.05.2016  Antalya  Türkiye Kupası  0 - 1   Podolski
 20.11.2016  Ülker  Süper Lig  2 - 0  Van Persie (2)
 23.04.2017  Türk Telekom  Süper Lig  1 - 0   Josef de Souza
 22.10.2017  Türk Telekom  Süper Lig  0 - 0  -
 17.03.2018  Ülker  Süper Lig  0 - 0  -
 02.11.2018  Türk Telekom  Süper Lig  2 - 2  Valbuena, Jailson / Donk, Linnes
 14.04.2019  Ülker  Süper Lig  1 - 1  Eljif Elmas / Onyekuru
 28.09.2019  Türk Telekom  Süper Lig  0 - 0  -
 23.02.2020  Ülker  Süper Lig  1 - 3  Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru
 27.09.2020  Türk Telekom  Süper Lig  0 - 0  -


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