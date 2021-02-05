Türkler, Fenerbahçe-Galatasaray derbilerine 'yabancı' kaldı

Tarih Stat Organizasyon Skor (FB-GS) Goller 07.12.2011 Türk Telekom Süper Lig 1 - 3 Alex / Eboue, Elmander, Melo 17.03.2012 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 2 Sow, Alex / Elmander, Hakan Balta 22.04.2012 Türk Telekom Süper Lig 2 - 1 Ziegler, Stoch / Selçuk İnan 12.05.2012 Fenerbahçe Süper Lig 0 - 0 - 12.08.2012 Erzurum TFF Süper Kupa 2 - 3 Alex, Kuyt / Umut Bulut (2), Selçuk İnan 16.12.2012 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Hasan Ali Kaldırım / Bekir İrtegün (kendi kalesine), Selçuk İnan 12.05.2013 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 1 Webo (2) / Burak Yılmaz 11.08.2013 Kayseri TFF Süper Kupa 0 - 1 Drogba 10.11.2013 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 0 Emre Belözoğlu, Baroni 06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1 Sneijder 25.08.2014 Manisa 19 Mayıs TFF Süper Kupa 0 - 0 - 18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Alper Potuk / Sneijder (2) 08.03.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 0 Kuyt 25.10.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 1 Diego / Olcan Adın 13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1 Podolski 20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0 Van Persie (2) 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0 Josef de Souza 22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 17.03.2018 Ülker Süper Lig 0 - 0 - 02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2 - 2 Valbuena, Jailson / Donk, Linnes 14.04.2019 Ülker Süper Lig 1 - 1 Eljif Elmas / Onyekuru 28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 23.02.2020 Ülker Süper Lig 1 - 3 Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru 27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbi mücadelesinde cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekiyor.İki takım arasında son 10 sezonda oynanan 25 derbide Fenerbahçe 22 kez ağları havalandırdı, Galatasaray ise rakibine 24 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 46 golün 34'ünü yabancı futbolcular, 11'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süreçteki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.Fenerbahçe'nin söz konusu 22 golünün 19'unu yabancı, 3'ünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi. Galatasaray'ın 24 golünün 15'ini yabancı, 8'ini de Türk oyuncular attı, bir gol de rakip futbolcudan geldi.Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan derbilerde 24 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda 18 Mart 2011'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı müsabakadan bu yana yapılan 25 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 10 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan maçlarda en fazla gol atan oyuncu unvanını 3 isim paylaştı.Sarı-lacivertli takımın eski yıldız futbolcusu Alex de Souza, bu dönemde Galatasaray derbilerinde 3 kez fileleri havalandırdı. Alex, ayrıca Fenerbahçe'de forma giydiği 2004-2012 yıllarında Galatasaray ağlarını toplam 9 kez sarstı.Sarı-kırmızılılarda ise Wesley Sneijder ile Selçuk İnan, son 10 sezonda Fenerbahçe ağlarını 3'er kez havalandırdı.İki takımın mevcut kadrolarında bulunan 6 futbolcu, rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Galatasaray'dan Ryan Donk ile Henry Onyekuru 2'şer, Arda Turan, Martin Linnes ve Radamel Falcao ise birer kez Fenerbahçe ağlarını sarstı. Fenerbahçe'de ise Gökhan Gönül bir kez Galatasaray'a gol attı.Cumartesi oynanacak derbi müsabakasında gözler yine yabancı golcülerin üzerinde olacak.Fenerbahçe'nin gol yollarında en güvendiği isim, son haftalarda etkili bir performans ortaya koyan Mame Thiam. Senegalli oyuncu, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 3 kez skor üretti.Sarı-lacivertlilerin hücumdaki diğer en önemli kozları Enner Valencia ile Mbwana Samatta olacak. Ligde Samatta 4, Valencia ise 3 kez gol sevinci yaşadı.Galatasaray'da ise ara transfer döneminde 3. kez kadroya dahil edilen ve oynadığı 2 maçta 3 kez ağları sarsan Henry Onyekuru, gollerine derbide de devam etmeye çalışacak. Onyekuru'nun yanı sıra ilk maçında fileleri havalandıran Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed de sarı-kırmızılıların gol yollarındaki en önemli kozu konumunda.Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda oynanan 25 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar: