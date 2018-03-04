Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Pazartesi günü Antalya'da başlayacak.Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, 5-10 Mart tarihlerinde Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ sponsorluğunda, Maritim Pine Beach Otel'de gerçekleştirilecek şampiyonaya 44 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) toplam 102 sporcu katılacak.Dokuz turdan oluşan şampiyonada sporculara toplam 21 bin 100 lira para ödülü ve çeşitli hediyeler verilecek. Ayrıca organizasyonda dereceye giren sporcular Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.Turnuva hakkında görüşlerine yer verilen TSF Başkanı Gülkız Tulay, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında düzenleyeceğimiz şampiyonada Türkiye'nin en güçlü kadın sporcuları mücadele edecek. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz proje ve etkinliklerle satranç sporunda kadınların sayısını da rekor düzeyde artırdık." ifadelerini kullandı.Satrançta kadınların varlığını güçlendirmek için çok sayıda çalışmaya imza attıklarını belirten Tulay, şunları kaydetti:"Federasyon olarak kadınların satrançta daha çok var olmaları için, bu sporu yapmaları ya da antrenör, hakem veya il temsilcisi olarak yer almaları için mücadele ediyoruz. 2012 yılında federasyon başkanı olduğumda kadın sporcu sayısı 45 bin, kadın hakem sayısı 681, kadın antrenör sayısı 12 bin, kadın il temsilcisi sayısı 3'tü. Son 6 yılda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve çalışmalar ile kadın sporcu sayısını 284 bin, kadın hakem sayısını bin 808, kadın antrenör sayısını 23 bin, kadın il temsilci sayısını 8'e yükselttik. Yönetim kurulumuzda da 4 kadın üyemiz bulunuyor.