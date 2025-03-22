Türkiye ile Macaristan 17. randevuda

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda 23 Mart Pazar günü rakibi Macaristan ile tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek.



İki ülke A milli takımları arasında 9'u resmi ve 7'si özel olmak üzere oynanan 16 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 16 maçtan 5'ini Türkiye kazanırken, Macaristan bu süreçte 9 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.



Türkiye'nin toplam 18 golüne, Macaristan 30 golle yanıt verdi.



- Resmi maçlarda Türkiye üstün



Türkiye ile Macaristan arasındaki resmi maçlarda ise ay-yıldızı ekibin üstünlüğü bulunuyor.



İki ülke milli takımları şimdiye kadar 9 resmi maçta karşılaştı. Bu maçlarda Türkiye'nin 4, Macaristan'ın 3 galibiyeti bulunuyor. İki karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.



1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.



2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.



2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.



İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı.



UEFA Uluslar Ligi'nde 18 Kasım 2020'de deplasmanda oynanan karşılaşmayı da Macaristan 2-0 galip tamamladı.



Türkiye ile Macaristan'ın 20 Mart 2025'te UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda karşılaştığı ilk maçı ay-yıldızlı ekip 3-1 kazandı.



- Macarlardan farklı galibiyet



Türkiye, 102 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı.



Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.



-Macaristan B Milli Takımı ile 2 maç



A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.



Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla kaybetti.



- Maçlar



Türkiye ile Macaristan A milli takımları arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:





Tarih Yer Organizasyon Sonuç 20.03.2025 İstanbul UEFA Uluslar Ligi 3-1 22.03.2024 Budapeşte Özel 0-1 18.11.2020 Budapeşte UEFA Uluslar Ligi 0-2 03.09.2020 İstanbul UEFA Uluslar Ligi 0-1 26.03.2013 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1-1 16.10.2012 Budapeşte Dünya Kupası Elemeleri 1-3 12.09.2007 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3-0 07.10.2006 Budapeşte Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0 06.09.1995 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0 07.09.1994 Budapeşte Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-2 05.09.1990 Budapeşte Özel 1-4 16.03.1988 Budapeşte Özel 0-1 04.04.1984 İstanbul Özel 0-6 22.09.1982 Györ Özel 0-5 29.04.1962 Budapeşte Özel 1-2 19.02.1956 İstanbul Özel 3-1 Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.



Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.